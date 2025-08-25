Limber Cruz aclara que caso en Agricultura se refiere a la repartición de dietas entre militares

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, durante en LA Semanal con la Prensa de este lunes. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aclaró este lunes que la situación denunciada en esa institución no corresponde a un desfalco ni a un mal manejo de recursos del Gobierno, sino a irregularidades en la repartición de dietas asignadas al personal militar de su seguridad personal.

Cruz explicó que recibió informaciones de que algunos miembros de su equipo no distribuían de manera equitativa las dietas que se les otorgaban, lo que motivó una investigación interna.

"No ha habido desfalco al Ministerio de Agricultura, ni mucho menos al Gobierno, ni a mí tampoco. Me informaron que alguien de los que andaban conmigo hacían uso de lo que se les daba y lo repartían de manera desigual. Eso yo no lo acepto", declaró durante su intervención en LA Semanal con la Prensa.

Investigación interna

El Ministerio de Agricultura confirmó que, desde hace dos semanas, lleva a cabo una investigación interna que involucra a personal de seguridad y del área financiera, que fue suspendido temporalmente.

El ministro insistió en que el hecho no afecta al presupuesto institucional, sino al manejo interno de asignaciones de dietas.

"Yo hablo de dietas que se les dan, que son transparentes porque es una nómina. Si alguien recibía una cantidad y entregaba menos a otros, eso no lo acepto. Algunos dicen que eso es normal, pero yo no acepto eso", resaltó.

Transparencia en discusión

Cruz defendió su gestión y afirmó que la polémica responde a su empeño por la transparencia.

"Si lo hice mal, yo me someto a cualquier investigación. Por hacerlo bien han hecho un show en el país entero, pero siempre la lucha por la transparencia es buena. Si eso está mal hecho, yo no sé qué es lo que se hace bien hecho entonces", concluyó.