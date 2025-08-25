Santiago se viste de cacao con la quinta edición del Festival de Chocolate Dominicano

La ciudad de Santiago acogerá por primera vez el Festival del Chocolate Dominicano, en su quinta edición, según informó el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).

El evento tendrá una exposición previa los días sábado 30 y domingo 31 de agosto en el nivel 3 de Ágora Santiago Center, donde participarán más de 16 marcas de cacao y chocolate.

El director ejecutivo del CAD, Sésar Rodríguez, explicó que la actividad busca resaltar la producción nacional de cacao y chocolate, así como promover el consumo local.

Durante las jornadas en Santiago se ofrecerán degustaciones, demostraciones culinarias y exhibiciones de productos derivados del cacao.

Asociación de Chocolaterías Dominicanas

En el marco de esta edición se anunció la creación de la Asociación de Chocolaterías Dominicanas (Adochoco), con el propósito de agrupar y fortalecer a las empresas dedicadas a la transformación del cacao en barras de origen y otros productos derivados.

El cacao en cifras

De acuerdo con datos oficiales del sector, en el año cacaotero 2024 el cacao aportó US$399.5 millones en divisas, un crecimiento del 80 % en comparación con 2023.

La producción involucra a más de 40,000 productores y genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos. El país se mantiene como líder en la exportación de cacao orgánico, que representa el 60 % del volumen exportado, y ha recibido reconocimientos internacionales por la calidad fina y de aroma de su cacao.