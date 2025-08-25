×
Accidente en Valverde deja un haitiano muerto y siete heridos

Entre los lesionados se encuentran varios menores de edad

Accidente en Valverde deja un haitiano muerto y siete heridos
Investigación abierta tras accidente en Valverde con víctimas. (ARCHIVO)

Un haitiano perdió la vida y otros siete resultaron heridos durante un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en el tramo carretero Batey Libertad–Esperanza, en la provincia Valverde.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, murió calcinada dentro del vehículo en el que se desplazaba.

Los siete heridos, también de nacionalidad haitiana, incluyendo varios menores de edad, fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, voluntarios de la Defensa Civil y agentes de diferentes organismos castrenses, quienes trabajaron en las labores de rescate.

Investigación

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los ocupantes del vehículo eran transportados de manera ilegal.

