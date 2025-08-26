Guido Gómez Mazara resalta logros en su primer año al frente del Indotel

Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en el acto. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, rindió un informe de su primer año al frente de la institución, destacando que "ha transformado de manera significativa el entorno digital, colocando la tecnología al servicio de la ciudadanía".

El funcionario manifestó que han priorizado proyectos de gran alcance nacional como Destacamentos Conectados, con el objetivo de dotar las dotaciones policiales con la infraestructura tecnológica necesaria para optimizar sus operaciones, así como en capacitar a agentes policiales para fortalecer la seguridad ciudadana a través de la tecnología.

A través de una nota de prensa, indicó que puso en marcha, junto al presidente Luis Abinader el “Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica Región Sur”, el cual permitirá el acceso a la internet de banda ancha a través de redes de fibra óptica a 144, 873 habitantes de nueve provincias de la región sur del país, cuya iniciativa contribuye al desarrollo sostenible en estas zonas y reduce la brecha digital y social.

En materia de seguridad y legalidad, Gómez Mazara expresó que el Indotel ha implementado acciones firmes como el plan piloto de bloqueadores de señal en cárceles, con una inversión inicial de 300 millones de pesos, y el cierre de emisoras ilegales en todo el territorio nacional, garantizando un uso ordenado del espectro radioeléctrico en beneficio de la ciudadanía.

“Para reforzar la seguridad hemos lanzado la campaña ’No me llames’ para proteger a la ciudadanía y crear conciencia sobre los riesgos de las llamadas fraudulentas que representan una amenaza creciente en el país”, aseguró Gómez Mazara.

Subrayó que también impulsaron la iniciativa “UASD Conectada”, que con una inversión de 7.6 millones de dólares enlaza centros universitarios en todo el país, y el programa Soberanía 4.0, destinado a liberar la frontera de interferencias extranjeras en las telecomunicaciones.

Otras iniciativas

La entrega de 30 mil becas en habilidades digitales y 500 STEM, "que abren camino a miles de jóvenes hacia la empleabilidad tecnológica y continuaron con el programa Canasta Digital Social, que facilita el acceso a herramientas digitales a mujeres jefas de hogar"

El I+D Lab, que fomenta la innovación y el emprendimiento

Firmas de nueve convenios internacionales y 11 nacionales para reforzar la conectividad, la innovación y la cooperación interinstitucional, a fin de acelerar la transformación digital en el país.

"Al cumplirse este primer año de gestión, INDOTEL se consolida como un motor de equidad, desarrollo y soberanía digita" Guido Gómez Mazara Presidente del Indotel “

Asistentes

En la actividad estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario Adames y Juan Taveras Hernández; la directora ejecutiva, Julissa Cruz; el director de Despacho de Presidencia, Alfredo López Ariza; el director de Gestión Humana, Juan Alberto Liranzo; el director Jurídico, Domingo Rojas; la directora de Relaciones Internacionales, Amparo Arango, entre otros colaboradores.

También, la presidenta Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), Rosa Olga Medrano; el director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, Juan Gautreaux; el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, Frank Alejandro Torres, y representantes del sector telecomunicaciones e invitados especiales.