Director General de Migración supervisa zonas Friusa, Matamosquitos y otras áreas en costa este

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester durante un encuentro en el recorrido por zonas de la costa este. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, realizó un recorrido de supervisión aéreo y terrestre en distintos puntos del Este del país, con el objetivo de evaluar y reforzar las operaciones de interdicción y control migratorio que desarrolla esa institución junto al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esta zona estratégica.

El vicealmirante Lee Ballester sobrevoló áreas de interés para la DGM en compañía de los directores de inteligencia y control migratorio, además de sostener reuniones con altos mandos militares y policiales para intensificar los operativos en puntos críticos y garantizar mayor control en la región.

Durante su visita, inspeccionó las comunidades de Friusa, Matamosquitos, Verón, Villa Playwood y sectores aledaños a la Autovía del Este, donde se ha detectado presencia de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, informó la institución en una nota de prensa.

Asimismo, recorrió el área donde se construye un campamento militar interagencial, donde exhortó a las tropas a cumplir sus funciones con disciplina, profesionalidad y respeto a la dignidad humana.

En el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el titular de Migración se reunió con el personal de la terminal y reiteró la importancia de cumplir con los protocolos establecidos, la Carta Compromiso al Ciudadano y los principios de legalidad que rigen los procesos migratorios.

Finalmente, llamó al personal de la institución a ofrecer sus servicios con cortesía y apego a las normativas vigentes, en consonancia con el Plan Estratégico Institucional.

Con estas acciones, la Dirección General de Migración busca consolidar el orden en la principal zona turística de flujo internacional del país, garantizando seguridad, control migratorio y respeto a los derechos humanos.

Supervisión previa en abril

El pasado mes de abril Lee Ballester supervisó la base de operaciones del Ministerio de Defensa que apoya las operaciones de interdicción que se realizan en la provincia La Altagracia contra los migrantes indocumentados.

La visita se hizo con fines de verificar el cumplimiento de los procedimientos para el manejo de extranjeros indocumentados y exhortar los agentes a que mantengan el cumplimiento de sus deberes y el buen desempeño de sus funciones, informó la institución.

El militar estuvo en los sectores Hoyo de Friusa y Mata Mosquitos, mientras los agentes migratorios realizaban operativos que detuvieron a 147 nacionales haitianos por carecer de la documentación legal.