Banco Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

De izquierda a derecha, los señores José Mármol, Audrianys Cabrera, Christopher Paniagua, Nicaury Sánchez, Heicy Freeman y Ailyn Gilfillan. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano otorgó este martes 32 nuevas becas a estudiantes universitarios como parte de su programa de becas Excelencia Popular, una iniciativa de la organización financiera para promover el acceso a la educación superior de calidad a estudiantes de escasos recursos.

Conforme a una nota de prensa, el programa cuenta con más de 300 becados en activo y se realiza en alianza con más de 23 instituciones académicas del país.

Durante el evento de entrega de becas, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó la importancia de este programa educativo, con dos décadas de trayectoria, al señalar que ha beneficiado a más de 650 estudiantes desde su creación y que cuenta con una tasa de empleabilidad del 80 %, lo que refleja su impacto positivo en la formación profesional y el desarrollo del talento joven en el país.

"Nuestros becados se insertan en el mercado laboral de manera muy rápida, porque cada uno es un profesional íntegro, disciplinado y competitivo. Es también un líder que se preocupa por su comunidad y tiene la suficiente capacidad para crear valor en su entorno", indicó el presidente ejecutivo del Banco Popular.

Durante la actividad fueron reconocidos los estudiantes meritorios egresados en 2024 Auridanys Cabrera, Nicaury Sánchez, Ailyn Gilfillan, Yuliana Zorrilla, Alex Frías y Christopher Guerrero Lantigua, quienes culminaron sus estudios con índices de 4, el mayor de todos.

En nombre de sus compañeros Christopher Guerrero Lantigua ofreció unas palabras de motivación y agradecimiento.

En tanto, Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo Utesa, ofreció un discurso en nombre de todas las instituciones académicas presentes, en el cual subrayó el impacto del programa de becas Excelencia Popular y su modelo de colaboración estratégica que fortalece la empleabilidad.

"Este programa es un ejemplo tangible de cómo la alianza entre universidad y empresa transforma vidas y aporta al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Agradecemos y felicitamos al Banco Popular por su firme visión y su compromiso de alinear este programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico.", dijo el señor Rodríguez.

Carreras STEM

Los nuevos integrantes del programa cursarán mayoritariamente carreras en áreas STEM, es decir, estudios basados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que evidencia una clara sintonía con los retos de un mundo laboral cada vez más digital y competitivo.

En adición, entre los nuevos becados se evidenció la creciente participación femenina en disciplinas como la ingeniería, telecomunicaciones y ciberseguridad.

El 50 % de las becas de Excelencia Popular para esta edición van destinadas a mujeres.

Este programa de apoyo educativo cubre el 100 % de los gastos de estudios superiores para jóvenes meritorios con recursos limitados. Incluye un equipo informático para cada uno de ellos, además de formación complementaria en habilidades blandas y emprendimiento, así como oportunidades de pasantía en alguna de las filiales del Grupo Popular.

Como novedad, a partir de ahora el programa de becas incorpora también un componente de mentoría a los estudiantes, que recibirán el acompañamiento de colaboradores del Grupo Popular, ofreciéndoles orientación y apoyo durante su formación.