El papa León XIV crea nueva diócesis en RD y nombra al padre Manuel Ruiz como su obispo

El papa León XIV creó una nueva diócesis en República Dominicana, conformada por los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, que hasta ahora pertenecían a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Se trata de la diócesis Stella Maris, que será presidida por el padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien fue nombrado por el papa como el primer obispo de esta nueva jurisdicción eclesiástica.

La sede episcopal estará ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, y la Parroquia Stella Maris ha sido elevada a rango de catedral, convirtiéndose en el templo principal de la nueva diócesis.

El padre Manuel Antonio

El obispo Manuel Antonio Ruiz, nació el 27 de agosto de 1965 en el municipio Bayaguana, en la provincia Monte Plata, el sacerdote cuenta con una amplia formación académica y una extensa trayectoria de servicio pastoral.

Fue ordenado sacerdote el 10 julio 1993 y ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia, destacándose en áreas como la educación, la comunicación, la vida parroquial y el compromiso social.

Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (Spsta).

Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, España. Ha sido profesor en la Pucmm, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y formador en el Spsta. Fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la Altagracia (Santo Domingo), director de Televida canal 41, así como de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

Fundó los siguientes proyectos:

Movearte, movimiento de evangelización a través del arte

Politécnico Movearte, donde el modelo educativo está centrado en el arte y la diversión

Posada de Belén, casa de acogida para mujeres en peligro de aborto

Vida sobre el Ozama, iniciativa que buscaba transformar la vida de las comunidades de la ribera del río Ozama, entre otros.

En la actualidad, es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), delegado de la CED ante el Consejo Económico y Social (CES), y director del proyecto "Hogar Vida y Esperanza", dedicado a niños abandonados y con discapacidad.

Diócesis Stella Maris

La recién creada diócesis de Stella Maris abarca una superficie de 588.87 km² y una población total de 1,291,516 personas, de las cuales aproximadamente 943,762 son católicas.

Esta nueva jurisdicción eclesiástica cuenta con 64 parroquias, atendidas por 40 sacerdotes diocesanos y 55 sacerdotes religiosos. Además, colaboran en su labor pastoral 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.