Faride, un nombre con raíces árabes

El nombre Faride tiene origen árabe y significa "única, sin igual, excepcional". Proviene de Farid, muy usado en masculino en el mundo árabe, y que en femenino adopta variantes como Farida o Faridé.

La forma que se conoce en República Dominicana es una adaptación al español que conserva el mismo sentido: alguien especial, irrepetible.

En el país el nombre se popularizó a partir de las comunidades de inmigrantes libaneses y sirios asentados desde inicios del siglo XX. Al igual que otros nombres árabes, se integró al uso cotidiano y terminó siendo distintivo en el Caribe hispano.

Nombrar a una niña Faride es, en la tradición árabe, un gesto de orgullo. Indica que esa hija es vista como un tesoro único en la familia. En la cultura dominicana, el nombre adquirió además resonancias públicas al asociarse con figuras destacadas de la vida política y cultural.

Detrás de la sonoridad breve y elegante, Faride guarda el eco de una herencia milenaria. Nombrar así es afirmar que cada persona puede ser irrepetible en su tiempo y en su comunidad.