Wellington Arnaud plantea la creación de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del sector

Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), manifestó este miércoles que el agua es un recurso finito que debe ser protegido, al tiempo de plantear la creación de un marco legal que contemple la Autoridad Nacional del Agua como ente regulador del sector.

Asimismo, abogó por la unificación de todas las instituciones vinculadas al sector agua en una sola que funja como gestora del agua potable y el saneamiento.

El funcionario hizo los planteamientos durante en el diálogo Mercado AgroTech Summit 2025.

De acuerdo a una nota de prensa, Arnaud participó en el conversatorio como panelista junto con Héctor Rizek y Pedro Brache. Peter Prazmowski fungió como moderador.

El director ejecutivo del Inapa explicó que la institución ha ejecutado múltiples proyectos en materia de agua potable que benefician a más de dos millones de dominicanos.

"El Gabinete del Agua es uno de los grandes aciertos de esta administración del presidente Luis Abinader. Los avances obtenidos hasta ahora son porque se han colocado el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental de esta gestión", expresó.

Desafíos

Dijo que el 80 % del agua del país se utiliza en la agricultura. Desde su óptica, el desafío está en la eficiencia, los canales de riego y el financiamiento.

"Un desafío es fortalecer el riego, así como ser más eficientes y resilientes. Con el Gabinete del Agua creado por el presidente damos seguimiento a proyectos estratégicos. Regular el uso del agua es clave para poner orden y garantizar agua potable y saneamiento como ejes primordiales, como hemos estado haciendo durante esta administración", acotó.

Recordó que, a través del Pacto por el Agua, se estableció una inversión de 9,000,000,000 millones de pesos en agua a 15 años, lo que refleja visión y motivación.

"El recurso es finito. Necesitamos conciencia, innovación y alianzas público-privadas para responder a las necesidades de la gente y prepararnos para el futuro" Wellington Arnaud Director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados “

La AgroTech Summit 2025, organizada por la revista Mercado, se realizó en centro para eventos Embassy Gardens del hotel El Embajador en Santo Domingo.