¿Qué es Stella Maris? La nueva diócesis católica en Santo Domingo Este creada por el papa León XIV

Fachada de la la parroquia Stella Maris, ubicada en Santo Domingo Este, sede de la nueva diócesis. ( FUENTE EXTERNA )

La Iglesia católica en la República Dominicana marcó un hito histórico este miércoles con la creación de la diócesis Stella Maris, una nueva sede eclesiástica con sede en Santo Domingo Este, que también abarcará los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.

La decisión fue aprobada por el papa León XIV y anunciada oficialmente este miércoles por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Esta nueva demarcación eclesiástica, llamada Stella Maris, estará al servicio de una comunidad de fieles y será dirigida por el sacerdote Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien fue nombrado como su primer obispo.

Nueva catedral

La sede de la diócesis será la Parroquia Stella Maris, ubicada en Santo Domingo Este, que a partir de ahora fue elevada al rango de catedral.

La nueva jurisdicción contará con una estructura pastoral compuesta por 64 parroquias, atendidas por 40 sacerdotes diocesanos y 55 sacerdotes religiosos. Además, colaboran en su labor 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.

Desde esta nueva catedral se coordinarán las actividades pastorales, litúrgicas y sociales dirigidas principalmente a las personas que habitan en esta zona del país. Hasta la fecha, este territorio formaba parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

¿De dónde surge el nombre Stella Maris? El nombre Stella Maris, que significa "Estrella del Mar" en latín, es un antiguo título de la Virgen María, tradicionalmente venerada como guía espiritual y protectora de los marinos.