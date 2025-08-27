×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
paralización clases Bonao
paralización clases Bonao

Educa rechaza suspensión docencia en Bonao: las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas

Educa insta a mantener las aulas de Bonao libres de conflictos para garantizar la educación

    Expandir imagen
    Educa rechaza suspensión docencia en Bonao: las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas
    Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA. (FUENTE EXTERNA)

    Acción Empresarial por la Educación (Educa) rechazó este miércoles la paralización de clases en centros educativos del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

    La organización calificó como inaceptable interrumpir el derecho a la educación de miles de estudiantes, lo que representa un golpe a la equidad y a la calidad del sistema educativo.

    Declaraciones

    Al respecto, Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, subrayó que las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, personales o gremiales. Recordó que la escuela debe ser un espacio protegido, enfocado en el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.

    Asimismo, Sosa hizo un llamado a la dirigencia magisterial a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés superior de los niños, conforme lo establecen las leyes y compromisos internacionales.

    "La educación no puede ser rehén de conflictos ajenos a su propósito fundamental," expresó Sosa, reiterando el compromiso de EDUCA con una educación pública de calidad, inclusiva y continua.

    Sosa informó que los estudiantes de Bonao merecen estar hoy en las aulas, recibiendo clases sin interrupciones ni demoras. 

    Añadió que "la garantía del derecho a la educación está por encima de cualquier interés particular o coyuntura circunstancial".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.