Dicrim trabaja en búsqueda y captura de "integrantes de red delictiva" de San Cristóbal

Miembros de la presunta red delictiva que opera en San Cristóbal, identificada por el Dicrim. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, estableció la existencia de una estructura criminal organizada que opera en San Cristóbal y que estaría vinculada al incremento de la criminalidad en la zona.

De acuerdo con lo indicado por la entidad en una nota de prensa, se encuentra trabajando en la búsqueda y captura de la red encabezada por Luis Carlos Paredes Pujols, alias "Yeyito", quien, junto a un grupo de individuos, participa en diversas actividades ilícitas, que abarcan desde robos a mano armada hasta homicidios por encargo (sicariato).

Entre los presuntos integrantes identificados figuran: Antonio Pichardo Moreta, Amauris Guzmán Fortuna, Argeni Emilio de la Cruz, Juan Carlos Méndez Miranda, Yeudi Josué Campusano, Adrián Araujo Lorenzo, Ramón Antonio Rodríguez, Manuel Jesús Espinal Ramírez, Yunior Alfonso Soto Guzmán, además del propio Luis Carlos Paredes Pujols.

Delitos

La Policía dijo que las evidencias recabadas apuntan a que estos individuos actúan de forma coordinada en delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas, homicidios selectivos, extorsiones y otros hechos violentos que han generado un ambiente de inseguridad en la comunidad.

"Informes de campo revelan que los miembros de esta red se desplazan fuertemente armados, utilizando armas de alto calibre y tácticas de intimidación para mantener el control territorial y dificultar la acción de las autoridades, lo que ha incrementado el riesgo tanto para la población civil como para los cuerpos de seguridad", detalló en una nota de prensa.

La identificación y neutralización de esta organización criminal constituye una prioridad para las autoridades, que mantienen el desarrollo de operativos estratégicos y labores de inteligencia orientadas a su completa desarticulación, con el propósito de llevar a sus responsables ante la justicia y restablecer la tranquilidad en San Cristóbal.

La institución hizo un llamado a los integrantes de la red y a sus familiares para que busquen la vía que entiendan pertinente a fin de que se entreguen voluntariamente y respondan por los hechos que se les imputan.