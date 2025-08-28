DGM capacita personal para reforzar control migratorio y detectar documentación falsa

Pasajeros listos para abordar en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que inició un programa de capacitación dirigido a supervisores generales y de aeropuertos, con el objetivo de fortalecer los procedimientos de control migratorio y mejorar la detección de documentación fraudulenta en los principales puntos de entrada y salida del país.

Con la primera jornada, que se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), la entidad busca garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos y asegurar una vigilancia efectiva en terminales aéreas, marítimas y puestos fronterizos.

Migración irregular

El entrenamiento estuvo encabezado por Delvert Fernando Corniel Poche, supervisor general de Migración, quien subrayó la importancia de actualizar los conocimientos del personal y fortalecer su capacidad operativa, especialmente en un contexto donde las amenazas vinculadas a la migración irregular y el uso de documentos falsos se han incrementado a nivel global.

La DGM informó que este programa se implementará en los demás puntos de control del país como parte del plan para reforzar el control migratorio.

