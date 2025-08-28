Reasentamiento de Barrick Pueblo Viejo avanza: 100 familias ya habitan en sus nuevos hogares

Barrick Pueblo Viejo avanza en el reasentamiento de seis comunidades, celebrando la llegada de la familia número 100 a su nuevo hogar en el proyecto habitacional Nuevos Horizontes. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto de viviendas Nuevos Horizontes, desarrollado por Barrick Pueblo Viejo para el reasentamiento de seis comunidades de la provincia Sánchez Ramírez, alcanzó un hito con la llegada de la familia 100.

Maria de León Vásquez, junto a sus dos hijos de 9 y 6 años, ya ocupa su nuevo hogar en el proyecto, marcando un nuevo comienzo en un espacio diseñado para que cuenten con una mejor calidad de vida y bienestar, conforme a una nota de prensa.

La vivienda asignada cuenta con tres habitaciones, dos baños, 100 metros cuadrados de construcción, además de áreas comunes pensadas para fortalecer la convivencia comunitaria.

Barrick Pueblo Viejo ha invertido 20,000 millones de pesos solo en el proyecto residencial, que beneficia a más de 700 familias. Cada familia recibe una vivienda con título de propiedad, además de un lote de 1.5 tareas para el desarrollo de proyectos de subsistencia.

Como parte de esta visión integral, se avanza en la construcción de la escuela primaria de Nuevos Horizontes, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.

Este moderno centro educativo, que albergará a más de 400 estudiantes, contará con cuatro edificios diseñados para garantizar un entorno seguro y digno para estudiantes del nivel inicial y primario.

Con la llegada de la familia 100, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso de avanzar con el proceso de reasentamiento con transparencia y responsabilidad, al impulsar la entrega viviendas y con la construcción de un verdadero entorno de avance, esperanza y oportunidades para los cientos de familias que forman parte del proceso de reasentamiento.

Nuevos Horizontes

El residencial Nuevos Horizontes se enmarca en el plan de reasentamiento que busca ofrecer mejor calidad de vida a las familias de las comunidades El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas.

El residencial está equipado con infraestructura básica y espacios comunitarios, incluyendo acueducto, iglesias, calles asfaltadas, áreas recreativas, escuela inicial y un politécnico, guardería, mercado, cementerio y salones comunales.

