El Gobierno inicia programa de titulación para familias de varios sectores en Santiago

El Gobierno dominicano inició un programa de titulación que busca entregar 1,200 certificados de propiedad a familias de los sectores Villa Liberación y La Otra Banda, en la parte suroeste de Santiago.

Los trabajos técnicos, sociales y legales son ejecutados por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

El director de la Utect, Duarte Méndez Peña, explicó que el proceso se desarrollará en dos etapas. Informó que la primera fase impactará la parcela 69 del Distrito Catastral No. 15, con lo cual se beneficiará a cientos de personas.

De su lado, el subdirector del IAD, Freddy Guzmán, resaltó que la titulación garantiza estabilidad a las familias y evita eventuales desalojos.

Inversiones

Mientras, la gobernadora provincial, Rosa Santos, tras destacar las inversiones del presidente Luis Abinader en Santiago aseguró que la entrega de títulos representa un paso firme hacia la seguridad jurídica de los hogares.

El acto de lanzamiento se llevó a cabo en la escuela Francisco Alberto Caamaño Deñó.

La bendición de la actividad estuvo a cargo de Juan José Aracena Estévez, presidente de la asamblea de la parroquia San Andrés Apóstol.

Las autoridades no precisaron el tiempo que tomará concluir el proceso de titulación.