Se entrega segundo implicado en abuso sexual a joven en Villa González

El caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión sexual contra la joven. ( FUENTE EXTERNA )

Un segundo hombre acusado de drogar y agredir sexualmente a una joven de 21 años en el municipio de Villa González, provincia Santiago, se entregó a las autoridades la noche de este viernes.

El detenido fue identificado como Edwin Manuel Castro Guzmán, según confirmó a Diario Libre una fuente de entero crédito.

Horas antes, también se había entregado de manera voluntaria José Alfonso Rubiera, quien está igualmente vinculado al caso.

Rubiera permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.

Otros implicados

Los demás implicados, identificados por los sobrenombres de Álvarez, Federé, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí, permanecen prófugos.

La Policía advirtió que estos individuos se encuentran fuertemente armados, por lo que hizo un llamado a que se entreguen de manera voluntaria.

El caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión sexual contra la joven.

Cómo ocurrieron los hechos

Según la denuncia presentada ayer jueves por la víctima, los hechos ocurrieron en marzo pasado, cuando perdió el conocimiento después de ingerir una bebida en un establecimiento de diversión de Villa González.

La joven dijo que descubrió que fue drogada y violada cuando vio el video en las redes. El nombre de la víctima se omite para proteger su integridad e identidad.