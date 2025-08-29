La DEA reconoce el papel de República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe

Dan Salter- Sub Jefe de la DEA y el Vicealmirante Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la participación en la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX), celebrada del 26 al 28 de agosto en Nashville,Tennessee, la República Dominicana destacó su disposición de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

En su intervención, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, reafirmó el papel activo del país en la lucha regional contra el crimen organizado y la importancia de fortalecer las alianzas estratégicas y el intercambio de información, especialmente ante el auge del narcotráfico, en particular las drogas sintéticas.

"Quiero resaltar el liderazgo del Gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional; ha sido un esfuerzo loable y sin precedentes", expresó Cabrera Ulloa, quien asistió al foro por invitación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El evento reunió delegaciones de más de 130 países, con el objetivo de coordinar estrategias frente al crimen organizado y el tráfico internacional de estupefacientes.

Reconocimiento internacional

En la conferencia, Cabrera Ulloa sostuvo reuniones con el sub jefe de la DEA, Dan Salter, y participó en sesiones plenarias, talleres técnicos y encuentros bilaterales. De acuerdo con el vicealmirante, e stas actividades permitirán ampliar los planes de cooperación regional.

El agente especial de la DEA para la región del Caribe, Michael A. Miranda , elogió la labor de la DNCD y su presidente, destacando su papel en el combate al narcotráfico en el Caribe.

"Reconocemos la labor ejemplar del vicealmirante Cabrera Ulloa y el liderazgo de la DNCD, que han sido fundamentales para avanzar en nuestras metas comunes. La DEA División del Caribe reafirma su compromiso de seguir trabajando hombro a hombro con la República Dominicana y Puerto Rico", señaló Miranda.

Colaboración internacional

La IDEC, creada en 1983, es considerada el foro global más relevante en materia de combate al narcotráfico. Reúne anualmente a los responsables de agencias antidrogas de todo el mundo para analizar amenazas emergentes y coordinar respuestas conjuntas.

En esta edición, la delegación dominicana reiteró su disposición de colaborar con la DEA y otros países de la región para desmantelar redes criminales que operan en el Caribe y América Latina.