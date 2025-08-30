×
Abinader
Abinader

Presidente Abinader inaugurará obras en Pedernales y Barahona este domingo

La agenda del mandatario comenzará este sábado en Cabo Rojo, Pedernales, con la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales

    Expandir imagen
    Presidente Abinader inaugurará obras en Pedernales y Barahona este domingo
    El presidente Luis Abinader abraza a dos mujeres durante una actividad. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader inaugurará este domingo en las provincias Pedernales y Barahona seis obras, así lo informó este viernes la presidencia de la República.

    Agenda en Pedernales

    La agenda del mandatario comenzará a las 10:00 de la mañana en Cabo Rojo, Pedernales, con la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales.

    Posteriormente, el jefe de Estado dejará en funcionamiento la nueva subestación eléctrica de Pedernales, así como la ampliación de la subestación Juancho Los Cocos.

    

    Estas obras incluyen la instalación de transformadores, repotenciación del sistema eléctrico y la interconexión de Pedernales con la red nacional.

    Más adelante, el presidente Abinader inaugurará el nuevo recinto de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), una apuesta firme por la educación superior en la región.

    Entrega de centros educativos en Enriquillo y La Ciénaga

    En el municipio de Enriquillo, el mandatario entregará la Escuela Básica Juan Ramón Pérez.

    También dejará inaugurado el nuevo Politécnico de La Ciénaga, que fortalecerá la formación técnica y vocacional de los jóvenes.

    Actividades en Barahona

    En la tarde, el presidente sostendrá un almuerzo con estudiantes de distintos niveles educativos, participantes del Programa de Inglés por Inmersión y jóvenes emprendedores, con quienes conversará sobre sus proyectos y aspiraciones.

    • Posteriormente, presidirá la ceremonia de graduación de 1,200 jóvenes del Programa 14/24, iniciativa enfocada en brindar nuevas oportunidades de formación y empleabilidad a adolescentes en situación de vulnerabilidad.

    La jornada concluirá con la inauguración del destacamento policial del sector Batey Central, como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Barahona.

