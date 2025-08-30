Capturan a traficantes vinculados a homicidios en Monte Plata y Hato Mayor

Miembros de la DNCD durante los allanamientos. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas acusadas de tráfico de drogas y homicidios fueron apresadas durante operativos realizados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público, en las provincias Monte Plata y Hato Mayor.

En un primer allanamiento, las unidades operativas y fiscales, intervinieron en una vivienda del Municipio Sabana Grande de Boya, donde arrestaron a Johan Manuel Puello (El Flaco) y a Miguelina Garabito Amparo (Rosanna), la cual era la ex esposa del hoy occiso, Esteban Perez (Samuel).

Este últo era cabecilla de una estructura de venta y distribución de sustancias controladas en el Municipio Sabana Grande de Boya y otras zonas de la provincia Monte Plata.

Durante la intervención se ocuparon 85 gramos de presumiblemente cocaína, 9.8 gramos de crack, 47 de marihuana, 5,950.00 pesos dominicanos, un dólar, un celular, un machete y una tijera, entre otras evidencias.

Cabe destacar que alias El Flaco es señalado como uno de los principales distribuidores de drogas en Sabana Grande de Boya y zonas aledañas.

Operativos en Hato Mayor

En otra acción, realizada en el municipio Sabana de la Mar, fueron arrestados Yordany Mendoza González y Francisco García Gavino (alias Frank Vaqueo), ambos buscados por la muerte de Yeison Severino Abreu, ocurrida el pasado 25 de agosto en el sector Magua.

En este operativo se confiscaron 448 gramos de cocaína, un biberón con 180 gramos de la misma sustancia, dinero en efectivo, celulares y otras pruebas.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras se amplían las investigaciones para desarticular las redes de narcotráfico y violencia que operan en la región Este.