Entregan en Dajabón a dos miembros de la banda haitiana 400 Mawozo
Residentes fronterizos preocupados por la facilidad con la que pandillas haitianas ingresan a República Dominicana
Dos presuntos integrantes de la temida banda haitiana 400 Mawozo, vinculada a hechos de violencia y criminalidad en Haití, fueron entregados este sábado por las autoridades dominicanas en la zona fronteriza de Dajabón.
Se trata de Adolfo Marcelino, conocido como Chopo, y Jean Stanley Compere, alias Fat, quienes fueron trasladados desde la sede central de la Dirección General de Migración hasta el puesto fronterizo bajo un estricto dispositivo de seguridad.
- Ambos fueron recibidos por el comisario divisional de la Policía Fronteriza (Polifront), coronel Antenor Leonard, quien coordinará los procedimientos correspondientes junto a las autoridades judiciales y de inteligencia haitianas.
-
La banda 400 Mawozo, vinculada también al liderazgo del jefe criminal conocido como Barbecue, ha sido señalada como responsable de secuestros, extorsiones y ataques armados en Haití, lo que la convierte en una de las pandillas más violentas y temidas del vecino país.
Preocupación en la frontera
La situación ha generado preocupación entre residentes fronterizos, quienes denuncian que miembros de pandillas haitianas logran entrar con facilidad a territorio dominicano.
De acuerdo con testimonios, estos delincuentes pagan altas sumas de dinero a traficantes de migrantes para ingresar por la vía marítima en Manzanillo y Montecristi, o aprovechan los días de mercado para cruzar hacia la República Dominicana sin mayores controles.