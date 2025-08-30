×
400 Mawozo
Entregan en Dajabón a dos miembros de la banda haitiana 400 Mawozo

Residentes fronterizos preocupados por la facilidad con la que pandillas haitianas ingresan a República Dominicana

    Entregan en Dajabón a dos miembros de la banda haitiana 400 Mawozo
    Miembros de la banda 400 Mawozo entregados en la frontera. (FUENTE EXTERNA)

    Dos presuntos integrantes de la temida banda haitiana 400 Mawozo, vinculada a hechos de violencia y criminalidad en Haití, fueron entregados este sábado por las autoridades dominicanas en la zona fronteriza de Dajabón.

    Se trata de Adolfo Marcelino, conocido como Chopo, y Jean Stanley Compere, alias Fat, quienes fueron trasladados desde la sede central de la Dirección General de Migración hasta el puesto fronterizo bajo un estricto dispositivo de seguridad.

    • Ambos fueron recibidos por el comisario divisional de la Policía Fronteriza (Polifront), coronel Antenor Leonard, quien coordinará los procedimientos correspondientes junto a las autoridades judiciales y de inteligencia haitianas.
    La banda 400 Mawozo, vinculada también al liderazgo del jefe criminal conocido como Barbecue, ha sido señalada como responsable de secuestros, extorsiones y ataques armados en Haití, lo que la convierte en una de las pandillas más violentas y temidas del vecino país.

    Infografía
    Infografía

    Preocupación en la frontera

    La situación ha generado preocupación entre residentes fronterizos, quienes denuncian que miembros de pandillas haitianas logran entrar con facilidad a territorio dominicano.

    De acuerdo con testimonios, estos delincuentes pagan altas sumas de dinero a traficantes de migrantes para ingresar por la vía marítima en Manzanillo y Montecristi, o aprovechan los días de mercado para cruzar hacia la República Dominicana sin mayores controles.

