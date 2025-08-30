Cierre parcial en la avenida Prolongación 27 de Febrero por construcción de paso a desnivel

Paso a desnivel que construye el Gobierno en la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar. ( LUDUIS TAPIA/ DIARIO LIBRE. )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este fin de semana se implementará un cierre parcial en la intersección de las avenidas prolongación 27 de Febrero con la Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste, debido a los trabajos de izaje e instalación de las últimas vigas metálicas en la estructura del paso a desnivel que se construye en la zona.

La medida comenzará a aplicarse este sábado a partir de las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el domingo a las 7:00 de la noche, afectando de manera temporal el tránsito en dirección oeste-este.

De acuerdo con el MOPC, los conductores que se desplacen desde el sector Las Caobas hacia el centro de la ciudad por la avenida Prolongación 27 de Febrero deberán desviarse antes de llegar al distribuidor de la autopista 6 de Noviembre, girando a la derecha en dirección al peaje.

Antes de llegar al peaje, tendrán la opción de realizar un giro en U que les permitirá reincorporarse nuevamente a la prolongación 27 de Febrero y continuar con su trayecto hacia el centro de Santo Domingo.

De manera complementaria, las autoridades han habilitado de forma provisional un carril a la izquierda en la zona del paso a desnivel en construcción de la Isabel Aguiar. Este carril estará disponible únicamente durante el tiempo que dure el cierre, con el propósito de facilitar el flujo vehicular y minimizar las molestias a los usuarios.

Asimismo, los conductores que transiten en dirección este-oeste por la prolongación 27 de Febrero y que se dirijan hacia la autopista 6 de Noviembre no experimentarán interrupciones en su recorrido, ya que los trabajos no afectarán esa vía.

Obra en construcción

El inicio de los trabajos en la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar se registró en abril de 2024 , cuando el MOPC anunció el comienzo del proyecto, que incluye la construcción de un paso a desnivel o trinchera para mejorar el flujo vehicular en esa intersección.