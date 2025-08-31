La DEA y la DNCD unen esfuerzos contra el narcotráfico en la región

Kaleb Sanderson- agregado DEA-RD; vicealmirante Cabrera Ulloa, presidente DNCD; Terry Cole, jefe de la DEA; y Michael A. Miranda, agente especial a cargo de la DEA, División del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, y el nuevo administrador para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, acordaron seguir ampliando el intercambio de información y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la región del Caribe.

Según una nota de prensa, la reunión se llevó a cabo en el marco de la celebración de la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX), que se llevó a cabo del 26 al 28 de agosto de 2025, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

En este escenario, el titular de la DNCD, vicealmirante Cabrera Ulloa, sostuvo reuniones bilaterales con representantes y agencias aliadas de 130 países.

Durante su participación, se resalta su encuentro con el administrador de la DEA, Terry Cole, quien afirmó que Estados Unidos tiene el compromiso de seguir trabajando con todos los países, en la lucha, combate y desarticulación de las estructuras criminales, dedicadas al tráfico de drogas.

"Saludamos el arduo y significativo trabajo de la República Dominicana en el combate al narcotráfico, así como el éxito de las operaciones en la búsqueda y captura de fugitivos buscados en Estados Unidos por distintos delitos" , expresó Terry.

En la reunión también participaron el jefe de la región del Caribe de la DEA y el agregado en la República Dominicana, los agentes especiales, Michael A. Miranda y Kaleb Sanderson, quienes han afianzado de manera permanente su apoyo y cooperación.

"El esfuerzo conjunto entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA representa un pilar invaluable en la lucha contra el narcotráfico en nuestra región. La confianza, cooperación y compromiso compartido entre ambas instituciones fortalecen no solo nuestras operaciones, sino también la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos", expresó Michael A. Miranda, agente especial a cargo de la DEA, División del Caribe.

"Esta alianza estratégica demuestra que, trabajando unidos, podemos enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional", expresó.

En el marco del evento, el presidente de la DNCD también se reunió con Dan Salter, subjefe de la DEA, y con Lesley Ziman, secretaria adjunta de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL).

El vicealmirante Cabrera Ulloa, en nombre del presidente de República, Luis Abinader Corona, reafirmó el firme compromiso del Gobierno dominicano de seguir mejorando sus capacidades operativas, agradeció el apoyo la DEA y otros organismos aliados, en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, el lavado de activos y otros delitos conexos.