Ejército detiene a 51 haitianos indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, en Mao, Valverde,

    Expandir imagen
    Ejército detiene a 51 haitianos indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez
    Una parte de los haitianos indocumentados. (FUENTE EXTERNA)

    Fueron detenidos 51 haitianos en condición migratoria irregular mediante patrullaje realizado por personal del Ejército de la República Dominicana en comunidades fronterizas de las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez, informó este domingo la entidad.

    En operativos realizados en las comunidades de San José, Hatillo Palma y Monción, de la provincia Montecristi, fueron detenidos 44 extranjeros indocumentados, entre ellos 23 hombres, 16 mujeres y 5 menores de edad.

    Mientras que, en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, soldados del ERD apostados en el Destacamento Presa de Monción, interceptaron a 7 nacionales haitianos, entre ellos seis hombres y una mujer, que intentaban evadir el puesto militar.

    Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, en Mao, Valverde, para los fines legales correspondientes.

