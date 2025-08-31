Ejército detiene a 51 haitianos indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez

Una parte de los haitianos indocumentados. ( FUENTE EXTERNA )

Fueron detenidos 51 haitianos en condición migratoria irregular mediante patrullaje realizado por personal del Ejército de la República Dominicana en comunidades fronterizas de las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez, informó este domingo la entidad.

En operativos realizados en las comunidades de San José, Hatillo Palma y Monción, de la provincia Montecristi, fueron detenidos 44 extranjeros indocumentados, entre ellos 23 hombres, 16 mujeres y 5 menores de edad.

Mientras que, en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, soldados del ERD apostados en el Destacamento Presa de Monción, interceptaron a 7 nacionales haitianos, entre ellos seis hombres y una mujer, que intentaban evadir el puesto militar.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, en Mao, Valverde, para los fines legales correspondientes.