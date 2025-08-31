La falta de limpieza convierte al mercado fronterizo en un "vertedero a cielo abierto"

La falta de limpieza en el mercado fronterizo genera un ambiente deplorable para comerciantes y visitantes. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Lo que alguna vez fue un municipio ejemplo de limpieza y organización en la zona fronteriza, hoy se enfrenta a una realidad lamentable. Residentes y comerciantes denuncian que Dajabón se ha convertido en un verdadero vertedero, debido al abandono de las funciones municipales en materia de higiene y ordenamiento.

La preocupación se centra, especialmente, en el mercado fronterizo binacional, un espacio que históricamente ha sido el pulmón económico de la provincia y punto de encuentro para comerciantes, turistas y visitantes de pueblos cercanos.

En los últimos meses, el mercado luce convertido en una "pocilga de cerdos", plagado de basura y desorganización, lo que proyecta una imagen de descuido y afecta directamente el desarrollo comercial.

Líderes comunitarios acusan al alcalde Santiago Riverón de desviar la atención de las responsabilidades municipales para involucrarse en temas propios de otras instituciones, como la Dirección General de Migración, dejando de lado servicios esenciales como la recogida de basura y el mantenimiento de espacios públicos.

"Es penoso ver cómo un municipio que antes fue ejemplo de limpieza hoy se ha degradado hasta este punto. Parece que para las autoridades es más importante atender temas que no les corresponden que garantizar un entorno digno para los ciudadanos", expresó un comerciante indignado.

A esta situación se suma la venta de entradas al mercado fronterizo, recurso que, según denunciaron residentes, debería destinarse a mejorar la limpieza y organización de la plaza comercial. En cambio, la población siente que esos ingresos no se reflejan en el bienestar colectivo.

Los constantes cúmulos de basura, la falta de organización y la ausencia de servicios básicos no solo afectan la salud pública, sino que deterioran la imagen de Dajabón frente a turistas y visitantes, en un momento en que la frontera requiere orden, dinamismo y proyección positiva.

Ciudadanos

La ciudadanía hace un llamado urgente a las autoridades municipales para que retomen su rol y devuelvan a Dajabón el orgullo de ser un municipio limpio y ordenado, en beneficio de sus habitantes y del comercio fronterizo.