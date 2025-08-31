×
Tiroteo

Policía y Ministerio Público investigan tiroteo que dejó tres muertos en El Factor

Dos de los fallecidos tenían antecedentes penales, uno por violencia de género y otro por porte ilegal de arma de fuego, según la uniformada

    Expandir imagen
    Policía y Ministerio Público investigan tiroteo que dejó tres muertos en El Factor
    La riña se originó frente a un comedor, y ambos portaban armas de fuego, cuya procedencia se investiga. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que dos hombres y una mujer resultaron fallecidas por heridas de bala, en medio de un conflicto social ocurrido en un negocio de comida rápida ubicado en la carretera Nagua-El Factor.

    Según el historial de los implicados, Tonny Guillermo Brito Reyes, de 36 años, tenía antecedentes por violencia de género (2013), mientras que  Ronny Sosa Osoria, de 32, contaba con una orden de arresto por porte ilegal de arma de fuego (2020). 

    La tercera víctima es María Francisca Reyes, de 28 años, pareja sentimental de Brito

    Según el informe preliminar, el hecho se produjo la madrugada de este domingo, cuando Brito Reyes y Sosa Osoria sostuvieron una fuerte discusión que derivó en un enfrentamiento armado.

    La riña se originó frente a un comedor, y ambos portaban armas de fuego, "cuya procedencia se investiga".

    • En el lugar fueron colectadas las armas utilizadas: una pistola Glock 9 mm, serial BLPU259, junto a Sosa Osoria, y una pistola Smith & Wesson 9 mm, serial RAY8111, junto a Brito, además de 12 casquillos y tres cápsulas calibre 9 mm.

    Los cuerpos fueron enviados al Inacif Noreste y las armas se encuentran bajo análisis de la División de Tráfico de Armas.

    Otras dos personas presuntamente implicadas en ese conflicto social permanecen bajo custodia policial para fines de investigación

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.