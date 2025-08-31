Observatorio de la PUCMM: urge enfrentar la emergencia en salud mental

El Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) compartió los resultados de su más reciente estudio. ( FUENTE EXTERNA )

El Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) expresó su profunda preocupación por la emergencia que ha provocado el deterioro de la salud mental y emocional en la República Dominicana, y llamó a unificar voluntades para enfrentar este desafío.

En una nota de prensa, la institución destacó que estudios científicos realizados en el Laboratorio de Emociones, Salud y Ciberpsicología (LESyC) de la PUCMM reflejan niveles crecientes de ansiedad, depresión y estrés en la población dominicana.

El Observatorio ha presentado estas advertencias en múltiples escenarios. Cada investigación, aseguraron, es validada con rigor académico y publicada en revistas científicas indexadas en Scopus, lo que garantiza conclusiones con altos estándares internacionales de calidad y transparencia.

"El futuro que anhelamos no depende de esfuerzos aislados, sino de la suma de voluntades, como nos recuerda la experiencia internacional y nacional", explicó el Dr. Zoilo García, coordinador del Observatorio.

"Ratificamos nuestra disposición de colaborar con las autoridades, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar juntos los desafíos que plantea la salud mental", enfatizó el especialista en el comunicado divulgado este domingo.

Plantean posibles soluciones

Desde el LESyC, la PUCMM ha trabajado para aportar soluciones concretas y sostenibles. Entre sus aportes se destacan la validación científica de pruebas psicológicas adaptadas a la población dominicana, útiles en hospitales, escuelas, comunidades y programas de intervención; la implementación de protocolos transdiagnósticos como el PsicAP, que facilita tratamientos breves, eficaces y de bajo costo en atención primaria; y la creación del propio Observatorio de Salud Mental y Bienestar, encargado de producir métricas nacionales sobre ansiedad, depresión, ideación suicida y bienestar, con el fin de orientar decisiones de política pública basadas en evidencia.

Indicaron que a esto se suma la próxima apertura del Servicio de Atención Psicológica (SAP) de la PUCMM, un espacio clínico-universitario que ofrecerá terapias basadas en evidencia científica, así como el lanzamiento de la plataforma Bemocional, un espacio digital de psicoeducación que ofrece recursos prácticos, talleres virtuales y estrategias de autocuidado.

Estos avances, integrados al sistema de salud, buscan facilitar la detección temprana de casos en escuelas, comunidades y centros de trabajo; ampliar el acceso a tratamientos eficaces; fortalecer campañas de prevención y psicoeducación; y promover la innovación tecnológica en el ámbito de la salud mental.

La urgencia de atender esta crisis se refleja en hechos recientes: solo en los últimos dos meses se han registrado al menos siete muertes vinculadas a problemas de salud mental.

El Observatorio de Salud Mental y Bienestar es una unidad especializada de la PUCMM dedicada a generar métricas nacionales periódicas y a promover políticas basadas en evidencia. "La salud mental es un desafío de todos y, con atención accesible y cooperación multisectorial, es posible revertir esta crisis y construir una sociedad más sana y solidaria", concluyó la entidad.