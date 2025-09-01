El presidente de la República, Luis Abinader, calificó este lunes como "salvajes" y "cobardes" a los jóvenes acusados de participar en una violación grupal contra una joven de 21 años en el municipio de Villa González, provincia Santiago, y dijo esperar que enfrenten todo el peso de la ley.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario expresó su repudio al hecho y aseguró que los responsables deben enfrentar la justicia.

"Lo primero es que esos no son hombres, son unos salvajes y cobardes. Yo espero que todo el peso de la ley recaiga sobre esas personas, porque eso es incalificable", declaró Abinader tras ser cuestionado por un periodista sobre el suceso.

El jefe de Estado indicó que el Gobierno respaldará el proceso de investigación, incluyendo la recolección de pruebas, para garantizar que se haga justicia.

"El Estado debe apoyar todo el proceso, desde la búsqueda de evidencias hasta la investigación que corresponde a la Policía Nacional", añadió.

Dijo que también hay otro caso de violación grupal, sobre el cual opinó que también deben ser castigados los responsables.\

Llamado a la sociedad

Ante estos lamentables hechos, el presidente Luis Abinader expresó que tanto el Gobierno como la sociedad civil deben tomarlos como una señal de alerta para reflexionar sobre los cambios necesarios en el sistema educativo, desde el nivel primario hasta el secundario, incluyendo también la educación en el hogar.

"Yo creo que esto nos llama a mantenernos en alerta y, entre todos, revisar nuestra educación", manifestó el mandatario.

El caso

Por este hecho se encuentran detenidos seis hombres, contra quienes el Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistentes en 18 meses de prisión preventiva, así como la declaración del caso como complejo. La audiencia está pautada para celebrarse el próximo miércoles en Santiago.

Los imputados por la violación sexual son:

José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso)

Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo)

Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro)

Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé)

Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras)

Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere)

El Ministerio Público les imputa los delitos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual mediante el uso de medios electrónicos.

La violación ocurrió en marzo

La investigación de los hechos, ocurridos en marzo de este año, ha contado con el apoyo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), cuyos oficiales participaron activamente en la localización, persecución y posterior arresto de los implicados.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la víctima fue llevada con engaños a una residencia ubicada en la comunidad de La Javilla, bajo el pretexto de que sería trasladada a un centro de salud, ya que supuestamente "se sentía indispuesta".

Una vez en el lugar, se consumó la violación sexual grupal, la cual fue grabada en video y posteriormente difundida en plataformas digitales, según indica la solicitud de medida de coerción.

El documento también señala que Javier Eduardo Núñez Toribio (alias Bebé), junto a otro individuo aún prófugo, fue quien condujo a la joven hasta la vivienda donde se perpetró el delito.