Ampliación de horario del CAID en Santiago y Santo Domingo Oeste beneficia a niños con discapacidad

La extensión del horario en el CAID ha permitido atender a más niños con discapacidad

    Expandir imagen
    Ampliación de horario del CAID en Santiago y Santo Domingo Oeste beneficia a niños con discapacidad
    El nuevo horario del CAID en Santiago y Santo Domingo Oeste aumenta la cobertura. (FUENTE EXTERNA)

    La extensión del horario de atención en modalidad piloto en sus sedes de Santiago y Santo Domingo Oeste ha permitido al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ampliar en un 38.15 % la cobertura a niños y niñas con la condición de trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.

    Dividido en dos tandas, el horario se prolonga en ambas sedes de lunes a viernes ocho de la mañana a siete de la noche, con un intervalo de una hora, entre la una y las dos de la tarde; y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en Santiago.

    Esta ampliación representa una significativa mejora en el acceso a los servicios ofrecidos. De igual manera, el proceso piloto ha facilitado la reducción en las sedes de las listas de espera en un 37.72 %, lo que evidencia una respuesta más oportuna a las necesidades de los niños y niñas usuarios de los servicios y de sus familias.

    Resultados

    En Santo Domingo Oeste, los resultados han sido especialmente positivos. El número de usuarios atendidos creció en un 55 %, pasando de 296 a 460 niños y niñas. El apoyo psicopedagógico experimentó un aumento del 60.8 %, al pasar de 97 a 156 intervenciones.

    La atención e intervención temprana también registró un crecimiento del 32.8 %, al incrementar de 122 a 162 los usuarios atendidos. Por su parte, la intervención conductual tuvo un notorio aumento del 96.3 %, pasando de 81 a 159 intervenciones.

    En Santiago, los avances también se concretan en cifras alentadoras. El número de niños y niñas atendidos aumentó en un 30.93 %, subiendo de 708 a 927 usuarios. El apoyo psicopedagógico se incrementó en un 82.41 %, con un salto de 108 a 197 intervenciones.

    La atención e intervención temprana creció un 43.12 %, al pasar de 109 a 156 casos. La intervención conductual mejoró en un 50.79 %, atendiendo a 298 menores frente a los 191 del periodo anterior a la modificación del tiempo de servicio.

    La terapia física y psicomotora registró un incremento del 18.58 %, de 113 a 134 intervenciones. Las terapias complementarias subieron un 38.79 %, de 116 a 161 casos. Asimismo, las terapias del habla y lenguaje aumentaron en un 68.94 %, pasando de 161 a 272 intervenciones. La terapia ocupacional fue otro servicio con crecimiento, alcanzando un 45.64 % más, de 149 a 217 intervenciones.

    El enfoque en el acompañamiento a las familias también se ha fortalecido, con un incremento en el entrenamiento familiar del 64.71 %, pasando de 119 a 196 familias capacitadas. Además, se realizó la contratación de personal especializado, técnico, administrativo y de seguridad, para atender adecuadamente la nueva demanda surgida a partir del proyecto piloto.

    Estos logros responden a los objetivos principales del Nuevo Modelo de Atención y Servicios (N-MAS): ampliar la cobertura, diversificar las terapias y agilizar la atención.

