Nacional

Migración reporta que deportó a 35,276 indocumentados en agosto, la cifra más alta en 2025

Señala que con esta cantidad, asciende a 250,741 el número de extranjeros devueltos a su país de origen en 2025

    Expandir imagen
    Migración reporta que deportó a 35,276 indocumentados en agosto, la cifra más alta en 2025
    Haitianos indocumentados detenidos por agentes de la Dirección General de Migración (DGM). (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que, durante el recién finalizado mes de agosto, deportó a 35,276 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, cifra con la cual asciende a 250,741 el número de extranjeros devueltos a su país de origen en lo que va de año.

    La entidad señaló que las repatriaciones son realizadas luego de un "trato individual" en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.

    • Indica que los nacionales haitianos son entregados directamente a las autoridades de su país.

    Refiere que, conforme a sus estadísticas, las deportaciones de agosto constituyen "la cantidad más alta procesada en un mes durante el transcurrir de este año". En enero fueron 31,221, en febrero 26,659, en marzo 28,534, en abril 32,540, en mayo 34,290, en junio 30,759 y en julio 31,462.

    En el mes recién concluido, específicamente se deportaron 12,457 haitianos indocumentados desde el centro de Haina, 1,309 desde el de Santiago y 843 desde Benerito, en La Altagracia. También 10,314 por Dajabón, 6,184 por Elías Piña, 1,264 por Jimaní y 2,905 por Pedernales.

    RELACIONADAS

    Operativos

    "Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos de interdicción ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití", sostuvo Migración.

    Aseguró que el incremento en las repatriaciones obedece a una estrategia integral que combina esfuerzos de inteligencia, vigilancia y coordinación con otras instituciones de seguridad ciudadana, para en base a la aplicación de técnicas avanzadas y análisis de información, identificar y ejecutar las interdicciones en puntos clave del territorio, especialmente en áreas urbanas de alta densidad migratoria.

