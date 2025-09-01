Recluso rompe los barrotes de cárcel El Pinito en La Vega y se fuga

Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, donde se fugó un preso. ( FUENTE EXTERNA )

Un recluso condenado a 30 años de prisión escapó ayer del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

El prófugo fue identificado por las autoridades como Miguelito Rodríguez, conocido como el Duro.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades penitenciarias, Rodríguez logró salir del penal tras "romper" dos barrotes del centro.

Operativo de búsqueda

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que en coordinación con agentes del Dicrim se han desplegado intensos operativos de búsqueda para dar con su paradero y retornar al privado de libertad a la cárcel.

Rodríguez había sido trasladado al CCR El Pinito desde la cárcel de La Victoria, luego del incendio registrado en ese penal que dejó fallecidos y heridos en marzo de 2024.

Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que facilite la recaptura del recluso.