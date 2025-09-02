×
Policía apresa a 14 por una orgía en un apartamento en la Ciudad Colonial

Al promotor de la actividad se le dictó medida de coerción

    Expandir imagen
    Policía apresa a 14 por una orgía en un apartamento en la Ciudad Colonial
    La Policía Nacional detuvo a un grupo de personas por una orgía en la Ciudad Colonial. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional apresó a 14 personas en un apartamento en la Ciudad Colonial, Distrito Nacional, mientras desarrollaban una actividad de carácter ilegal, promocionada previamente en las  plataformas digitales.

    El vocero de la entidad, Diego Pesquiera, dijo, al contestar una pregunta de la prensa, que la actividad se trataba de "una orgía" y que había ocurrido el pasado 29 de agosto.

    "El pasado 29 de agosto, ante un llamado que se difundió en redes sociales, donde se era celebrada una fiesta, llamada orgía o algo así, algo similar, nuestras autoridades iniciaron la pesquisa y lograron obtener una orden de allanamiento emitida por una autoridad competente", dijo ante una pregunta de la prensa.

