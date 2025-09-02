Abinader anuncia adquisición de terrenos para construir el Centro de Convenciones de Santo Domingo

El presidente Luis Abinader durante el anuncio que se realizó en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

El presidente Luis Abinader anunció este martes la adquisición de los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo para la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo, un proyecto que busca impulsar el desarrollo turístico y de eventos de la capital.

Durante una rueda de prensa, el mandatario reveló que, tras meses de negociaciones, el Gobierno logró llegar a un acuerdo con Central Romana Corporation, propietario de este inmueble frente al Malecón de Santo Domingo, que permanece cerrado desde 2013.

El mandatario no dijo el monto que costó la adquisición del inmueble.

Recordó que no se pudo concluir con la venta del antiguo Hotel Hispaniola por razones legales, debido a conflictos entre de los propietarios de ese terreno.

Destacó que esto “no es solo un centro de convención, es un centro de exposición, de exponer nuestros productos al mercado internacional”.

Abinader adelantó que desde ya se encuentran trabajando para adaptar los diseños a esa localidad, para en unos meses, poder subir la licitación requerida.

Además, resaltó que con la construcción de este centro convertirá Santo Domingo en un “distrito de reuniones y de convenciones”.

"Al lado (del antiguo hotel Santo Domingo) está el Ministerio de relaciones exteriores, que tiene dos áreas de reuniones también. Y si cruzamos y vamos un poco hacia el norte, está el salón de conferencias de la Policía Nacional, que también cualquier evento importante se puede completar. O sea, ese sería un distrito de reuniones y de convenciones" Luis Abinader Presidente de la República “

El jefe de Estado también precisó que ya se ha reservado una partida del presupuesto del Ministerio de Turismo para la construcción de este centro.

Centro de Convenciones de Santo Domingo marcará un hito

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, señaló que el nuevo centro de convenciones marcará un hito en la historia del turismo en el país.

Además, dio a conocer que Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, firmó hoy el contrato de compra de 34,000 metros cuadrados de lo que era este hotel.

El nuevo proyecto cuenta con la asesoría de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), entidad organizadora de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema, agradeció al presidente Abinader por la confianza para este proyecto.

“Es nuestra convicción de que este proyecto una vez realizado traiga enormes frutos y muchas oportunidades a República Dominicana y a Santo Domingo en términos económicos y comerciales”, expresó.

Juan (Papo) Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), también expresó su entusiasmo por el proyecto y subrayó que el centro de convenciones cambiará el modelo turístico del país.

Sobre el hotel

El antiguo Hotel Santo Domingo, ubicado en la intersección de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, cerró sus puertas en diciembre de 2013, y aunque en 2014 se anunció su demolición para dar paso a un nuevo proyecto turístico, esta nunca se concretó.

Desde entonces, el edificio ha permanecido inactivo. Un terreno contiguo se ha utilizado de forma ocasional como helipuerto y estacionamiento improvisado.

En la actividad estuvieron presentes Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales; Ramón Menéndez y Leonardo Matos, vicepresidentes ejecutivos del Central Romana; reverendo Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra (PUCMM); y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta; entre otros.