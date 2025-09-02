Chofer del accidente múltiple en La Ceiba duplicó el límite legal de alcohol

Lugar donde ocurrió el accidente múltiple la noche del sábado 30 de agosto, en la provincia de La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Departamento de Tránsito de la Fiscalía de la provincia La Altagracia depositó la solicitud de medida de coerción contra José Laurencio Severino, de 57 años, conductor del camión recolector de basura implicado en el accidente múltiple ocurrido la noche del sábado en la comunidad La Ceiba de El Salado, municipio Higüey, en cual fallecieron ocho personas y más de diez resultaron heridas.

De acuerdo con la documentación presentada, al chofer se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó 0.42 miligramos por litro (mg/L) de alcohol en aire espirado. La evaluación se realizó, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción, aproximadamente cuatro horas después del choque.

La normativa de tránsito establece que el máximo de alcohol permitido es de 0.5 g/L para conductores regulares y de 0.2 g/L para choferes de transporte público o vehículos pesados.

Al tratarse de un vehículo pesado, Severino debía cumplir el límite de 0.2 g/L. Sin embargo, el nivel registrado fue de 0.42 mg/L, más del doble del máximo legal permitido, lo que constituye una infracción grave.

De acuerdo con las imágenes del accidente de tránsito, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 10:26 de la noche del sábado del 30 de agosto, mientras que la prueba realizada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se realizó a las 2:36 de la madrugada, unas cuatro horas después.

Agrega que los investigadores de la Digesett, que se encargaron del levantamiento técnico, no encontraron huellas de frenado. En ese sentido, el conductor ha argumentado que intentó frenar pero un problema en el sistema de frenos lo impidió, sin embargo la investigación apunta a que no intentó frenar.

Las víctimas

El accidente dejó ocho personas fallecidas:

Ingrid Yan Batiste, 36 años

Milenor Yan, 50 años

Youseka Yan Rimpel, 19 años

Jael Lauf, 35 años

Estefani Guraud, 34 años

Shalmay Senson Agapito

Un menor de 13 años, identificado solo por sus iniciales

Lucely Padua Marte, de 17 años, quien falleció el lunes tras permanecer en estado crítico en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia.

Estado de los heridos

De los tres menores ingresados en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, dos recibieron el alta médica y uno permanece hospitalizado bajo supervisión psicológica.

Otras dos mujeres con fracturas graves permanecen ingresadas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia.

Circunstancias del accidente

El informe preliminar de la Digesett indica que el camión circulaba a unos 60 km/h, por encima del límite establecido en la vía, cuando impactó a la camioneta que transportaba a feligreses de la Iglesia Independiente que regresaban de un culto religioso.

Los peritos resaltaron que no se encontraron huellas de frenado en el pavimento. El conductor alegó que el sistema de frenos falló.

Proceso judicial

La solicitud de medida de coerción fue presentada en el Juzgado de Tránsito de La Altagracia y la audiencia está pautada para el jueves 4 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Mientras tanto, Severino permanece bajo arresto y fue sometido a pruebas toxicológicas adicionales, cuyos resultados aún están pendientes.

