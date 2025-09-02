×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
David Puig
David Puig

Embajador David Puig presenta cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron

Durante el encuentro, conversaron sobre las relaciones bilaterales y la situación de Haití

    Expandir imagen
    Embajador David Puig presenta cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron
    El embajador David Puig junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron. (FUENTE EXTERNA)

    El embajador de la República Dominicana ante la República Francesa, David Puig, presentó este martes sus cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio del Elíseo.

    Con este acto, Puig quedó formalmente acreditado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante el Gobierno francés.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    El diplomático David Puig conversa con el presidente Emmanuel Macron. (FUENTE EXTERNA)

    Durante el encuentro, el diplomático dominicano destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y recordó el reciente diálogo entre los presidentes Luis Abinader y Emmanuel Macron, celebrado en Niza durante la Cumbre de los Océanos, el cual marcó un hito en el acercamiento político entre ambas naciones.

    RELACIONADAS

    Conversaron sobre Haití 

    El embajador también conversó con el mandatario francés sobre proyectos de cooperación en infraestructura desarrollados en República Dominicana con respaldo de Francia, así como temas de interés regional, incluyendo la situación en Haití.

    • Asimismo, reiteró la invitación del presidente Abinader a Macron para realizar una visita oficial a República Dominicana.

    Puig reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de seguir estrechando los lazos de cooperación, amistad y desarrollo compartido con Francia.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.