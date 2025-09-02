Embajador David Puig presenta cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron

El embajador David Puig junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de la República Dominicana ante la República Francesa, David Puig, presentó este martes sus cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una ceremonia oficial celebrada en el Palacio del Elíseo.

Con este acto, Puig quedó formalmente acreditado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante el Gobierno francés.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/fff-320233c3.jpeg El diplomático David Puig conversa con el presidente Emmanuel Macron. (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro, el diplomático dominicano destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y recordó el reciente diálogo entre los presidentes Luis Abinader y Emmanuel Macron, celebrado en Niza durante la Cumbre de los Océanos, el cual marcó un hito en el acercamiento político entre ambas naciones.

Conversaron sobre Haití

El embajador también conversó con el mandatario francés sobre proyectos de cooperación en infraestructura desarrollados en República Dominicana con respaldo de Francia, así como temas de interés regional, incluyendo la situación en Haití.

Asimismo, reiteró la invitación del presidente Abinader a Macron para realizar una visita oficial a República Dominicana.

Puig reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de seguir estrechando los lazos de cooperación, amistad y desarrollo compartido con Francia.