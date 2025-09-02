Susan lll: exigen al CEA agilizar proceso de titulación tras más de 25 años de espera

Sede del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entidad a la que manifestantes le piden agilizar el proceso de titulación. ( ARCHIVO )

Un conjunto de profesionales del sector agropecuario se concentró este martes frente a las instalaciones del Consejo Estatal de Azúcar (CEA) para exigir a la institución la entrega de sus títulos de propiedad tras más de 25 años de espera.

"En el año 1999 un grupo de más de 590 profesionales del sector agropecuario establecimos contrato con el CEA con miras a comprar nuestros solares y tras haber destinado más de 20 millones de pesos al denominado proyecto habitacional Susan III y 26 años después, seguimos esperando por la titulación", denunció Ramón Alvarado al hablar en nombre del colectivo.

Portando pancartas y vociferando consignas con las que expresaban sus reclamos, el conjunto de ciudadanos solicitó al presidente Luis Abinader una respuesta.

Piden que instruya a Rafael Burgos, director de Bienes Nacionales, y a Duarte Méndez Peña, encargado de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, para agilizar el proceso de entrega de cientos de títulos de solares en las parcelas 166, 186 y 198 en Las Américas, Santo Domingo Este.

Solares ocupados por invasores

Solicitaron a las autoridades su intervención para evitar que el proyecto, que se encuentra en las proximidades de Ciudad Bosch, le sea concedido a invasores.

"Nos acabamos de enterar que la parcela 166, que desde hace un tiempo está ocupada por invasores, estaría siendo censada por el CEA y no quisiéramos pensar que solares que pagamos puedan ser otorgados a esas personas. Apelamos a la sensatez del presidente para que eso no ocurra", expresó Enerolisa Simó, vocera de los manifestantes.

"Si contabilizamos todo el proyecto, serían más de 1,068 títulos que deben entregar, pero el problema mayor está en Susan lll que no han entregado ni un título ni han deslindado la parcela 166, donde estamos ubicados", agregó.

Dijeron estar cansados de ir a la sede del CEA cada semana, hacer largas filas bajo una carpa y escuchar del personal que labora allí las mismas respuestas: "vengan el martes, vengan el jueves".