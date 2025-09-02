Incautaciones al microtráfico despiertan alerta por posible aumento del consumo

La cantidad de droga que se incauta a distribuidores minoristas aumentó drásticamente durante los primeros ocho meses de 2025, lo que sugiere un posible aumento del volumen de sustancias psicoactivas que circula en la sociedad dominicana que las autoridades comienzan a investigar.

Los decomisos al microtráfico de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acumularon 524,958 gramos en enero, un número que continuó creciendo hasta alcanzar 1,305,927 gramos en agosto, para un incremento del 249 %.

Los aumentos más importantes se registraron en mayo y, a partir de julio, se superó la tonelada, todo esto según los reportes del Análisis Estadístico de Criminalidad de la Policía Nacional.

La cocaína es la sustancia ilícita que más encuentran las autoridades en las comunidades, sumando 1,187,052 gramos en agosto, el 91 % de toda la droga incautada ese mes.

El director del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro Abreu, reconoció la necesidad de "encontrar una respuesta nacional verificable y con indicadores bien fundamentados sobre la relación entre el volumen de sustancias incautadas, el microtráfico y el consumo".

"Ahora mismo nos encontramos trabajando con los datos disponibles y programando investigaciones que nos permitan comprender su evolución", aseguró.

El funcionario también elogió el trabajo de la DNCD, responsable de ensanchar las incautaciones con un número similar de operativos, lo que evidencia una mejora en su efectividad.

Bajada y subida

El salto entre el 2024 y el 2025 es abismal. En todo el 2024 se ocuparon tres millones de gramos mientras que en los primeros ocho meses del 2025 ya el acumulado suma los 6.6 millones.

Sin embargo, en 2024 se había registrado un inusual desplome después de un 2023 muy activo en el que los golpes al microtráfico retiraban de las calles 13.5 millones de gramos, para un promedio mensual de 1.1 millones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/microtrafico-fe-f150e1b2.jpg Drogas y objetos incautados en operativos contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA)

Marihuana

La marihuana le sigue a la cocaína entre las drogas más populares, llegando a superarla en julio en las cantidades decomisadas con 762,714 gramos frente a 283,983.

Durante todo el 2025, se retuvieron 1.9 millones de gramos de marihuana, equivalentes al 28.50 % del total. Las menos encontradas por los agentes de la DNCD son el crack, con 11,108 gramos en agosto, y el hachís, con 427 gramos.

Además, reportaron 210 gramos de éxtasis y tres de heroína.