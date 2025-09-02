Profesor y periodista Luis Pérez es elegido presidente del CDP

La comisión electoral declaró ganadora de las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la plancha encabezada por el profesor Luis Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

La comisión electoral declaró ganadora de las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), celebradas el pasado viernes, la plancha encabezada por el profesor y periodista Luis Pérez, quien obtuvo el 48% de los 1881 votos válidos computados, y será el nuevo presidente de la institución.

La plancha ganadora recibió 905 votos; la número 2 encabezada por Gustavo Guzmán, 279 votos, el 15% para la Plancha 3, que alcanzó 697 votos, un 37%, siendo candidato Aurelio Henríquez, actual presidente del CDP, quien ha ocupado la posición en varios períodos pasados.

Además se contaron 27 votos nulos y 16 en blanco. En las elecciones del 2021 se computaron 1401 votos válidos, y 1679 en las del 2023. En ambos comisión ganó la presidencia Aurelio Henríquez.

Además del Comité Ejecutivo del gremio, en las elecciones del pasado viernes 29 de agosto fueron escogidos el Tribunal Disciplinario y la directiva del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP).

La plancha número uno también ganó la presidencia del IPPP, que ocupará Gabriel Cruz con 677 votos, el 43%.

En el segundo lugar quedó Siddy Roque, candidata de la plancha número tres, que obtuvo 616 votos, con el 39%, y la número 2 liderada por Luis García, recibió 294 votos, el 19%. Por el IPP se depositaron 1587 votos válidos, indica un comunicado divulgado por CDP.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-02-at-202924c2b855e7-b0da73e9.jpg Elsa Bello, Manuel Quiterio Cedeño, Nurys Paulino y Raúl Hernández, integrantes de la comisión electoral en el inicio del conteo de los votos. (FUENTE EXTERNA)

El nuevo tribunal disciplinario será presidido por Yudelkis Guerrero, de la plancha número uno que alcanzó 720 votos. Teófilo Bonilla, de la plancha número 3 recibió 564 votos, y la de Rafael Peralta Romero 250 votos, en la plancha número 2. Por el tribunal se depositaron 1514 votos.

En la presentación del primer boletín, en la madrugada del sábado 30 de agosto, la Comisión Electoral, recibió la felicitación de los candidatos de las tres planchas que participaron, quienes estuvieron presentes como un gesto de unidad y reconocimiento de los resultados. Los candidatos Gustavo Guzmán y Aurelio Henríquez felicitaron a Luis Pérez, ganador de los comicios.

El presidente de la comisión, Manuel Quiterio Cedeño, reconocido como un de los fundadores del CDP en los años ochenta, invitó a todos los que optaron por una posición en la organización, y a quienes lo acompañaron en la campaña electoral, "a no pasar la página y darle seguimiento a la marcha de la organización", porque el interés por el colegio "no debe terminar con la elección de sus dirigentes".