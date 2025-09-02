Abogado de la familia de niño desaparecido en Jarabacoa sospecha que el menor fue sacado del país

Los padres del niño desaparecido en Jarabacoa cuestionaron la falta de resultados en la investigación. ( FUENTE EXTERNA )

El abogado de la familia del niño Roldanis Calderón, de tres años de edad, desaparecido desde el pasado 30 de marzo en la comunidad Los Tablones de Manabao en Jarabacoa, La Vega, denunció que existen sospechas de que el menor habría sido sacado del país.

El jurista Jaime Cabral, representante legal de los padres del infante, afirmó que las autoridades tienen conocimiento de esta posibilidad, pero hasta el momento no han dado respuestas claras sobre el curso de las investigaciones.

El profesional del derecho emplazó a las autoridades a contrarrestar su planteamiento.

"Llevamos más de un mes solicitando un encuentro con el magistrado Wilson Camacho para mostrarle las pruebas que sustentan nuestra denuncia", expresó Cabral.

El abogado criticó la actuación de los organismos responsables de la investigación, Policía Nacional y el Ministerio Público, señalando que no han analizado los videos de cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a las personas vinculadas en la desaparición.

Los padres del menor también cuestionaron la falta de resultados en la investigación.

"Las autoridades nos dicen que están trabajando, pero no vemos avances", expresó Carolina Vargas Ureña, madre del pequeño.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional manejan el caso con gran hermetismo, sin ofrecer detalles del curso de la investigación.