Entidades expresan preocupación por aumento de la criminalidad e inseguridad en el país

El Instituto de Criminología y Criminalística y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron este miércoles su preocupación por el incremento de la criminalidad y la inseguridad en el país.

Manifestaron que ante la situación de criminalidad e inseguridad que existe, y que se extiende a todo el territorio de la República Dominicana, no puede permanecer de espaldas a esta realidad, la cual convoca a todos los sectores vivos de la sociedad a la búsqueda de los factores que generan estos crímenes y delitos, así como a impulsar propuestas de políticas públicas que contribuyan a cambiar dicha situación.

Los pronunciamientos se produjeron durante un acto de graduación de 86 nuevos egresados del diplomado sobre Medicina Forense, la Escena del Crimen y Violencia Intrafamiliar.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del decano de la Facultad, Héctor Pereyra Espaillat ; las palabras de motivación fueron pronunciadas por Rafael Antonio Román Rodríguez , director del Instituto, quien expresó el interés de discutir el tema de la criminalidad.

Preocupación por la criminalidad

"Por medio de esta actividad, el Instituto de Criminología y Criminalística de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como academia, busca abrir el debate en torno a las causas del aumento de la criminalidad, la inseguridad y la violencia generalizada en el país", dijo.

Destacó que la graduación constituye un aporte significativo a la formación y concientización de la comunidad universitaria y del país en sentido general, como parte de su función de combate a la criminalidad desde la prevención, a través de los conocimientos que demanda la ciudadanía en el área de la ciencia forense.

De igual modo, señaló que esta formación aportará a la sociedad y al sistema de justicia dominicano técnicos y auxiliares en medicina forense y en justicia, en sus diferentes campos de trabajo, que podrán identificar y prevenir la ocurrencia de hechos violentos, lo que contribuirá significativamente a la reducción de la criminalidad.

Indicó que la universidad, en su función de extensión, integró en la matrícula del diplomado a médicos, abogados, periodistas, psicólogos, enfermeros y líderes de diferentes organizaciones comunitarias.

La actividad contó con el apoyo de las autoridades de la facultad, así como con la participación de profesores y estudiantes de las escuelas de Derecho, Ciencias Políticas, Medicina, Psicología, Trabajo Social, Educación, Antropología, entre otras disciplinas.




