Encienden velas en el Parque Independencia en solidaridad con Palestina

Durante la jornada, los manifestantes expresaron que la solidaridad no es caridad, sino un compromiso con las causas justas y con la resistencia de los pueblos oprimidos. ( FUENTE EXTERNA )

La organización Juventud Caribe realizó este miércoles un encendido de velas en solidaridad con el pueblo palestino y en repudio a la ofensiva militar de Israel en Gaza, así como a la ocupación y a lo que llamaron el genocidio que enfrenta el pueblo palestino.

La actividad, que tuvo lugar en el Parque Independencia, en el Distrito Nacional, reunió a decenas de jóvenes y adultos en un acto simbólico de apoyo y resistencia.

Los participantes portaban pancartas con mensajes como: "Basta de genocidio", "Exigimos sanciones contra Israel" y "Fin al genocidio", entre otros.

Defensa de Palestina

Durante la jornada, los manifestantes expresaron que la solidaridad no es caridad, sino un compromiso con las causas justas y con la resistencia de los pueblos oprimidos.

Afirmaron que apoyar a Palestina es también defender la justicia, "aunque el poder y la propaganda intenten imponer otra narrativa".

"Las velas encendidas representaron tanto la memoria de las vidas perdidas como la esperanza y la resistencia de un pueblo que lucha por su soberanía", expresó Oscarina Martínez, vocera del colectivo.

Desde la memoria histórica de las luchas de independencia en la República Dominicana, la organización reafirmó su posición solidaria con Palestina y manifestó:

Su denuncia al genocidio, el apartheid y la ocupación israelí

Su exigencia del cese inmediato de la masacre

Su respaldo al derecho del pueblo palestino a la libertad y la soberanía

Su compromiso de continuar alzando la voz desde la República Dominicana, en sintonía con los pueblos del mundo que luchan por la justicia.

"Desde el Caribe hasta Palestina, la lucha es una sola. Palestina vencerá", concluyeron.