Inposdom suspende envíos hacia Estados Unidos por entrada en vigor de nuevos aranceles

Fotografía de archivo de la fachada del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), que este miércoles anunció la suspensión temporal de envíos hacia Estados Unidos por entrada en vigor de nuevos aranceles. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) anunció la suspensión temporal de los envíos de paquetes con mercancía hacia Estados Unidos, debido a la entrada en vigor de la nueva normativa aduanera de ese país que elimina la exención arancelaria conocida como de minimis.

La medida, vigente desde el 29 de agosto de 2025, establece que todo paquete enviado a territorio estadounidense estará sujeto al pago de impuestos y aranceles aduaneros, sin importar su valor declarado.

Inposdom precisó que la suspensión aplica únicamente a mercancías, mientras se definen los protocolos oficiales para cumplir con las exigencias de la aduana norteamericana. Sin embargo, se mantienen exonerados de pago:

Cartas y documentos enviados por vía postal.

Regalos identificados como "REGALO" con un valor de hasta US$100, siempre que estén dirigidos a familiares o amigos.

Efectos inmediatos

La institución advirtió que los tiempos de entrega podrían verse afectados por nuevos procesos de inspección aduanera, y que cualquier inconsistencia detectada por las autoridades estadounidenses podría generar la devolución de los paquetes a su país de origen.

Además, exhortó a los usuarios a declarar con transparencia el contenido y valor real de sus envíos y a mantenerse atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales.