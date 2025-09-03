Más de 600 personas denunciaron ser víctimas de violación sexual en el país en lo que va de 2025

Las denuncias por violación sexual son cada vez mayores. ( FUENTE EXTERNA )

En lo que va de año, las denuncias por violación sexual se han convertido en una de las principales alertas dentro de los delitos sexuales registrados en República Dominicana.

Entre enero y julio, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó 3,854 reportes por distintos delitos sexuales, de los cuales 681 correspondieron a violaciones, equivalentes al 17.67 %.

Abril concentró la mayor cantidad de casos con 126 incidentes, seguido por julio con 98 y enero con 97, cifras que reflejan la persistente violencia sexual que afecta a mujeres y niñas en distintas provincias del país.

A finales de agosto, una adolescente de 13 años fue violada presuntamente por un grupo de hombres, incluidos tres menores de edad, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El caso de Villa González

Ese mismo mes, se conoció el abuso sexual cometido contra una joven de 21 años en Villa González, Santiago, ocurrido en marzo por un grupo de jóvenes, acusados de grabar el hecho y difundir las imágenes en distintas plataformas digitales.

Mientras en julio se reportó el caso de una mujer que denunció haber sido víctima de violación y robo presuntamente a manos de tres policías y un militar, mientras viajaba en un taxi por la avenida España tras regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Agresión y seducción de menores

Aunque la violación concentra una parte significativa de los registros, no es el delito más denunciado en la PGR.

La agresión sexual encabeza la lista con 1,178 denuncias, es decir, el 30.57 % del total, mientras que la seducción de menores suma 1,135 casos, lo que representa un 29.45 %.

Otras formas de violencia

El acoso sexual acumula 510 registros, con un peso de 13.23 % dentro del consolidado, mientras que el incesto alcanza 298 denuncias (7.73 %).

Por su parte, el exhibicionismo aparece como el delito con menor cantidad reportada, con 52 casos, un 1.34 % del total.

Estadísticas muestran un patrón sostenido en los primeros siete meses de 2025. En cada mes se reportan entre 500 o más denuncias por delitos sexuales, con mayo como el de mayor registro (633 casos).

En conjunto, la violación, la agresión sexual y la seducción de menores, equivalente al 77 % de todas las denuncias, refleja no solo la magnitud del fenómeno, sino también la urgencia de crear políticas públicas más efectivas.