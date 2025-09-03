Al concluir el recorrido, por primera vez, de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo la tarde de este miércoles que la prueba "fue satisfactoria" y que el comienzo de las operaciones del servicio de transporte se mantiene para febrero de 2026.

"La prueba, como habían también resultado antes, ha sido satisfactoria, tanto en términos mecánicos como también en términos estructurales, según los informes que tenemos de diferentes compañías supervisoras", expresó en la estación Pablo Adón, última del recorrido que comenzó en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El jefe de Estado encabezó la tarde de este miércoles una "prueba dinámica" realizada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) de la referida línea del metro, la cual se extiende por 7.3 kilómetros y tiene cinco estaciones. El pasado 15 de agosto la entidad, a cargo de la construcción de la obra, hizo la primera.

Abinader habló a la prensa, que fue convocada y viajó junto a él en el segundo vagón del "tren presidencial", al concluir el recorrido. No se permitió preguntas de los periodistas.

El recorrido comenzó casi a las 4:20 de la tarde en la estación María Montez, donde hace conexión con la línea 2, y concluyó a las 4:42.

De su lado, el director de la Opret, Rafael Santos Pérez, indicó que la obra es una de las inversiones más relevantes en transporte público en la historia del país, con un monto de 30,000 millones de pesos. "Cada peso invertido se ha administrado con responsabilidad, garantizando la calidad y seguridad", acotó.

Pruebas continuarán

El gobernante refirió que las pruebas continuarán como están programadas.

"Durante todo este tiempo se harán las pruebas de lugar, de tal manera de tener, como se han hecho en otras ocasiones, un servicio completamente seguro y confiable para bien de toda la población".

También añadió que en la estación Pablo Adón Guzmán se proyecta instalar un punto GOB, para seguir acercando los servicios del gobierno a la población.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; sin cartera, Deligne Ascensión; el director general de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta y los alcaldes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de Los Alcarrizos, Junior Santos.

La obra

El proyecto incluye un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera y contempla la construcción de una vía marginal de 6.5 km con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, convirtiéndose esta última en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.

Las cinco estaciones son Pedro Martínez (entrada de Manoguayabo); Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental); 27 de Febrero (kilómetro 13); Freddy Gatón Arce (kilómetro 14); y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos). Los nombres les fueron colocados "en honor a figuras destacadas de la cultura y el deporte dominicano".