Metro de Los Alcarrizos

VIDEO | Abinader hace recorrido en la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

La Opret realiza una "prueba dinámica" con con vagones en el sistema de transporte

    El presidente de la República, Luis Abinader, realiza un recorrido este miércoles en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo en la prueba dinámica que ejecuta la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), como parte de los trabajos finales del servicio de transporte.

    El recorrido partió de la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y finalizará en la entrada de Los Alcarrizos, municipio hasta donde llega esta extensión del metro.

    Las pruebas se realizan con vagones. 

