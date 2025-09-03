República Dominicana buscará recuperar su patrimonio público oculto en el extranjero

Fernando P. Henríquez, coordinador General del ERPP, la embajadora Gilka Meléndez y Nelly Ham, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana ampliará las acciones de recuperación de activos públicos que han sido distraídos y se encuentran ocultos en el extranjero, como parte de sus acciones en la lucha contra la corrupción administrativa.

Así lo expresó la embajadora Gilka Meléndez, durante la participación del país en la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se celebra en Viena, Austria, del 1 al 5 de septiembre de 2025.

Destacó que, en materia de recuperación de activos, la creación del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) ha significado un paso histórico que en poco más de 50 meses ha logrado incorporar al Estado más de seis mil trescientos millones de pesos, equivalentes a 106 millones de dólares.

Según Meléndez , se ha judicializado reclamos por más de 136 mil millones de pesos, equivalentes a unos 2,275 millones de dólares.

Bienes ocultos en el extranjero

"El país se prepara ahora para ampliar estas repercusiones mediante sentencias firmes y cooperación internacional para repatriar activos ocultos en el extranjero, acciones contra la defraudación tributaria y el contrabando, y la institucionalización del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público más allá de la actual gestión", destacó Meléndez en el evento.

La delegación dominicana presente en la conferencia está integrada, además, por Delta Paniagua, Nelly Ham, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y Fernando P. Henríquez, coordinador General del ERPP.

República Dominicana destacó que los esfuerzos en la lucha contra la corrupción han tenido un profundo impacto social y ha instaurado una nueva cultura de protección del patrimonio público, al tiempo que ha mejorado la percepción nacional e internacional del país sobre la corrupción y la impunidad.