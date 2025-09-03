Jornada nacional de vacunación incluye por primera vez a los niños contra el VPH

Primera Dama Raquel Arbaje junto a estudiantes de la Escuela Madame Germaine Rocourt. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Con la presencia de la Primera Dama Raquel Arbaje, el ministro de Salud, Víctor Atallah, y autoridades educativas, quedó inaugurada la jornada nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), difteria y tétanos, dirigida a niñas y niños de entre 9 y 14 años.

El acto se celebró en la Escuela Madame Germaine Rocourt, con la participación de estudiantes, docentes y representantes de la OPS/OMS.

La campaña está organizada por los ministerios de Salud y Educación para obtener una meta de más 250,000 escolares vacunados en todo el país en las escuelas públicas.

Desde el 2017 el país cuenta con la vacuna que prevé esto para niñas, pero en esta jornada será introducida para los niños de 9 a 14 años.

Llamado a las familias para respaldar la campaña

Atallah destacó que esta jornada representa "una alianza sólida y un compromiso colectivo con la salud de la niñez y adolescencia", e hizo un llamado a las familias a respaldar el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-03-at-111953-am-bb8e19d4.jpeg Ministro de Salud, Victor Atallah. (DARE COLLADO)

"Hoy no solo estamos aplicando vacunas; estamos sembrando esperanza, justicia y futuro. Con cada dosis aplicada, protegemos vidas, fortalecemos comunidades y damos un paso más hacia un país libre de enfermedades prevenibles", expresó Atallah.

Raquel Arbaje subrayó la importancia de la prevención para proteger a las futuras generaciones.

La vacuna contra el VPH protege contra los tipos 16 y 18, principales causantes del cáncer cervicouterino, enfermedad que provoca un estimado de 40mil mujeres muertas cada año.

Además revisará las tarjetas de inmunización para reforzar esquemas de difteria y tétanos.