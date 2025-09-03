Jornada nacional de vacunación contra el VPH incluirá por primera vez a niños

Vista del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien ofreció detalles de la jornada nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que incluirá a niños. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Ministerio de Salud Pública anunció que por primera vez los niños de entre 9 y 14 años serán incluidos en la jornada nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), junto a las niñas de la misma edad, en un esfuerzo por ampliar la cobertura de prevención desde las escuelas públicas del país.

La campaña tiene como meta inmunizar a más de 250,000 escolares en todo el territorio nacional, revisando además las tarjetas de vacunación para completar esquemas de difteria y tétanos.

Desde 2017, la vacuna contra el VPH se aplicaba únicamente a niñas, pero en esta ocasión se incorpora también a los varones.

Piden el respaldo de los padres

El ministro de Salud, Víctor Atallah, hizo un llamado a los padres y madres a respaldar el proceso, destacando que la iniciativa busca proteger a la niñez y la adolescencia frente a enfermedades prevenibles.

"Hoy no solo estamos aplicando vacunas; estamos sembrando esperanza, justicia y futuro. Con cada dosis aplicada, protegemos vidas, fortalecemos comunidades y damos un paso más hacia un país libre de enfermedades prevenibles", expresó Atallah.

La vacuna contra el VPH protege contra los tipos 16 y 18 del virus, principales causantes del cáncer cervicouterino, una enfermedad que cada año provoca la muerte de unas 40 mil mujeres en el mundo.

El anuncio se realizó durante un acto celebrado en la Escuela Madame Germaine Rocourt, con la participación de la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Salud, Víctor Atallah; autoridades educativas, estudiantes, docentes y representantes de la OPS/OMS.