Arrestan en Santo Domingo a un albanés buscado en su país por tráfico internacional de drogas

Fotografía difundida por las autoridades dominicanas del albanés Soni Pepa, de 40 años, quien fue apresado en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, arrestó a un ciudadano albanés requerido por las autoridades judiciales de su país mediante la Notificación Roja No. A-11907/8-2025 por tráfico internacional de drogas.

Se trata de Soni Pepa, de 40 años, quien fue apresado el miércoles 3 de septiembre en el Distrito Nacional, establece un comunicado de prensa de la Policía Nacional.

De acuerdo con los reportes internacionales, Pepa está vinculado a un cargamento de 11 toneladas de cocaína, de las cuales fueron incautados 600 kilogramos en Róterdam, Países Bajos, entre el 7 y 8 de noviembre de 2020, además de financiar la adquisición de otros 10 kilogramos en la misma ciudad.

Operaban en países europeos y sudamericanos

Los informes señalan que el detenido integraba un grupo delictivo transnacional que operaba en varios países europeos y sudamericanos, con el objetivo de traficar grandes cantidades de narcóticos.

El cargamento mencionado partió desde el puerto de Villetas, en Paraguay, con destino al puerto de Amberes, en Bélgica.

Al momento de su captura, a Pepa se le ocuparon un pasaporte albanés, varios documentos de origen italiano, cinco celulares encriptados y una suma de dinero en efectivo.

La Policía Nacional informó que el detenido será trasladado en las próximas horas a la Dirección General de Migración, para su posterior deportación en coordinación con la OCN-Interpol Santo Domingo.