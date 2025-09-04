Embajada de RD en Londres ofrece servicios de visas y renovación de pasaportes

La embajadora Rosa Hernández de Grullón hizo entrega formal de la primera visa emitida por la sección consular. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en Londres informó hoy que, a partir de este mes, su sección consular ofrecerá servicios de visado y renovación de pasaportes.

Como parte de este nuevo servicio, la embajadora Rosa Hernández de Grullón realizó la entrega formal de la primera visa emitida por la sede consular.

"Con esta iniciativa, la Embajada Dominicana en Londres anuncia que, desde septiembre, nuestra sección consular estará ofreciendo los servicios de emisión de visas y renovación de pasaportes, ampliando así la cobertura y la respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos en el exterior", expresó la diplomática a través de su cuenta de Instagram.

Indicó que el logro es el inicio de "una nueva etapa en los servicios consulares, reflejo de las mejoras y modernización que hemos implementado para ofrecer una atención más ágil, eficiente y cercana", en beneficio de la comunidad dominicana en el Reino Unido.

La Embajada reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el servicio consular de la República Dominicana en el Reino Unido, trabajando en favor de los dominicanos en el exterior, garantizando un servicio consular moderno, accesible y de calidad.