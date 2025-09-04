Sismo de 4.6 estremece la región sur y Santo Domingo

El temblor ocurrió a 7.96 kilómetros al suroeste de San José de Ocoa. ( DIARIO LIBRE. )

Un temblor de tierra se sintió en Santo Domingo alrededor de las 9:25 de la mañana, sorprendió a residentes y trabajadores que a esa hora ya realizaban sus actividades cotidianas.

De acuerdo con el Sismológico de Santo Domingo el temblor tuvo una magnitud de 4.6 y ocurrió a 7.95 kilómetros al suroeste de San José de Ocoa, con una profundidad de 10 kilómetros.

De manera preliminar no se conoce la magnitud del sismo, ya que la página del Centro Nacional de Sismología de la UASD colapsó momentáneamente tras el movimiento telúrico, lo que impidió acceder a la información oficial en tiempo real.

Por el momento se desconoce la magnitud, pero las redes sociales y los grupos de WhatsApp reportan el hecho.

Mientras tanto, las reacciones de la gente no se hicieron esperar:

En oficinas y hogares, varias personas narraron que los objetos se movieron con fuerza y que muchos optaron por salir rápidamente a la calle.

En redes sociales, abundaron los comentarios con tono nervioso y también jocoso: algunos señalaron que "la tierra se sacudió fuerte, pero breve", mientras otros publicaron memes para rebajar la tensión del momento.

Usuarios reportaron sentir el temblor en distintos puntos del Gran Santo Domingo y coincidieron en que la sacudida fue "dura".

Hasta ahora, las autoridades no han informado de daños ni heridos, pero se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con la magnitud y el epicentro del temblor.